Новые технологии позволяют снизить затраты на техобслуживание нефтегазового оборудования - Алан Д’Амброджио

БАКУ /Trend/ - Работы по техническому обслуживанию и остановке оборудования в нефтегазовой отрасли («turnaround») являются крайне дорогостоящими и оказывают наибольшее влияние на операционную деятельность в течение финансового года.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер по развитию рынка и руководитель международных продаж ENCOTEC – TUV Rheinland Industrial Services UK (подразделение компании TÜV Rheinland, международной германской организации, специализирующейся на техническом контроле, инспекциях, сертификации и консалтинге в промышленности) Алан Д’Амброджио.

По его словам, в ходе этих процессов на объект привлекаются тысячи работников, выполняются сложные и рискованные работы, оборудование разбирается и люди работают внутри него.

Он отметил, что традиционные методы инспекции, такие как UT и MP, хотя и могут казаться недорогими, на самом деле требуют значительных расходов на разборку оборудования, опорожнение резервуаров, снятие изоляции и монтаж конструкций. Применение новых технологий, таких как дроны и роботы-ползунки, позволяет выполнять многие работы, включая внутреннюю инспекцию, более безопасно и с меньшими затратами: «При этом традиционные инспекторы могут сопротивляться внедрению технологий, так как их работу передают другим операторам. Применение технологий позволяет изменять продолжительность и интенсивность инспекций в соответствии с реальными потребностями оборудования. Это делает работы по «turnaround» более короткими, эффективными и менее влияющими на производство».

Алан Д’Амброджио также отметил, что планируется сотрудничать с местными партнерами для обеспечения доступного и оперативного внедрения новых технологий на местном рынке.