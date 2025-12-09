Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку начала работу международная конференция на тему "Интеллектуальная собственность и ИИ"

ИКТ Материалы 9 декабря 2025 10:38 (UTC +04:00)
Фарида Мамедова
БАКУ /Trend/ - Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики и Всемирная организация интеллектуальной собственности проводят в Баку международную конференцию на тему "Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект".

Как сообщает Trend, на конференции выступят председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики Кямран Иманов, президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев и директор Департамента интеллектуальной собственности и передовых технологий Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Ульрике Тилль.

Конференция продолжится панельными дискуссиями.

Новость обновляется

