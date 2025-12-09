В рамках Women’s Creativity Forum в Баку представлены сессии о роли женщин-лидеров в креативных индустриях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре в рамках "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025" прошли панельные сессии, представленные в программе Women’s Creativity Forum - Женского Творческого Форума, сообщает Trend.

Сессии "WOMEN'S CREATIVITY FORUM: WOMEN PAVING THE WAY IN THE CREATIVE INDUSTRIES" и "WOMEN'S CREATIVITY FORUM: WOMEN, INNOVATION AND THE FUTURE OF THE CREATIVE INDUSTRIES" стали одним из наиболее вдохновляющих и содержательных событий фестиваля, собрав женщин-лидеров и предпринимателей творческих индустрий, чтобы обсудить ключевые тенденции, вызовы и новые возможности для женского профессионального роста.

Было отмечено, что роль женщин в креативных секторах значительно возросла за последние годы, а их вклад формирует новые культурные и технологические направления. Спикеры из Азербайджана, Турции, Бахрейна, Узбекистана и Казахстана представили собственный опыт и результаты многолетней работы в своей области.

Во время обсуждений участницы освещали широкий круг тем:

— развитие женского предпринимательства в дизайне, кино и цифровых медиа;

— использование новых технологий и инновационных методов в творческой работе;

— поддержка молодых девушек, стремящихся войти в индустрию;

- вопросы равноправия, создание инклюзивной профессиональной среды и поддержка молодых девушек, стремящихся начать карьеру в индустрии;

- женские команды часто становятся инициаторами социальных и культурных трансформаций;

- ​необходимость инноваций, технологий и инвестиций для развития женского креативного предпринимательства

Спикеры делились примерами успешно реализованных проектов, рассказывали о трудностях, которые возникали на пути, и объясняли, какие стратегии помогли им достичь лидерских позиций. Было отмечено, что женские команды нередко становятся инициаторами социальных и культурных трансформаций, привнося в индустрию новые формы творческого мышления.

Заключительная часть панельных сессий была посвящена вопросам из зала. Формат живого обсуждения позволил участникам напрямую обратиться к спикерам, поделиться своими наблюдениями и обозначить темы, которые следует развивать в будущем, подчёркивая, что растущее женское лидерство является одним из важнейших двигателей современного культурного и творческого развития.