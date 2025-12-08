Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Утвержден размер аванса по оплате услуг специального исполнительного чиновника

Общество Материалы 8 декабря 2025 21:36 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Утвержден размер аванса на оплату услуг специального исполнительного чиновника.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, до начала исполнительного производства взыскатель обязан внести аванс на оплату услуг специального исполнительного чиновника.

Размер аванса будет исчисляться следующим образом:

  • в размере 20 процентов от фиксированной части стандартной платы по исполнительным документам о взыскании денежных средств, но не более 5000 манатов;
  • в размере 15 процентов от фиксированной части стандартной платы, исчисленной от первоначальной суммы задолженности по исполнительным документам о периодических платежах, а в случае возникновения задолженности при направлении исполнительного документа на исполнение – в размере 15 процентов от фиксированной части стандартной платы, вычисленной от суммы этой задолженности;
  • в размере 50 процентов фиксированной части стандартной пошлины по иным исполнительным документам.

