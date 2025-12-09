На Бакинской Творческой неделе рассмотрены перспективы государственно-уровневого сотрудничества в киноиндустрии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском конгресс-центре на "Культурном фестивале ОИС: Бакинская Творческая неделя – 2025" в рамках международной программы Baku Cinema Breeze состоялась панельная дискуссия на тему "Перспективы государственно-уровневого сотрудничества в киноиндустрии".

В ходе панельной дискуссии представители государственных киноинституций различных стран обсудили стратегические направления развития и возможности международного партнерства, сообщает Trend.

Вступительным словом выступила заместитель министра культуры Азербайджана Саадет Юсифова, рассказав о государственной поддержке национальной киноиндустрии.

Советник председателя правления KOBİA Заур Гардашов отметил важность расширения сотрудничества между странами для устойчивого роста киноотрасли.

В дискуссии под модераторством Кямрана Гасымова приняли участие представители киноиндустрии разных стран, в том числе генеральный директор Кинематографического управления Турции Бирол Гювен, генеральный директор Агентства кино Азербайджанской Республики Рашад Азизов, директор Директората электронных медиа и публикаций Пакистана Саида Саира Разa, представитель Национального киноцентра Грузии Мамука Блиадзе, советник директора Агентства кинематографии Республики Узбекистан Саифулло Раджабов и др.

В ходе обсуждений спикеры рассмотрели ряд вопросов, касающихся развития киноиндустрии и международного сотрудничества. Участники обсудили формирование государственной кинополитики, поделились опытом создания национальных стратегий по развитию киноотрасли, включая законодательные инициативы, реформы и модели управления, направленные на укрепление индустрии.

Особое внимание было уделено кинодипломатии и международное культурное сотрудничество. Спикеры подчеркнули роль кино как важного инструмента укрепления культурных связей, взаимопонимания и расширения международного диалога между странами.

Одним из тем обсуждений стало совместное производство и механизмы ко-финансирования. Участники говорили о формах государственной поддержки, работе совместных продюсерских фондов, возможности партнерских программ и создании условий для международных кинопроектов.

Не менее важной темой стала цифровая трансформация киноиндустрии. Спикеры обсуждали внедрение новых технологий, цифровизацию производства, развитие VFX-направления, а также расширение сотрудничества на OTT-платформах и в сфере дистрибуции.

В завершение участники акцентировали внимание синергии между тюркоязычными странами и партнерами. Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества между киноинституциями Азербайджана, Турции, Узбекистана, Пакистана, Грузии и Италии, включая создание совместных образовательных программ, продукций и платформ для обмена опытом.

