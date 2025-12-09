На Бакинской Творческой неделе обсудили будущее культуры исламского мира в цифровую эпоху (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - 8 декабря в Баку в рамках Форума культурных и креативных индустрий (MYFORUM) на "Культурном Фестивале ОИС: Бакинская Творческая неделя 2025" состоялись две ключевые панельные дискуссии, посвященные интеграции технологий и культуры в исламских странах.

Выступив на открытии первой панельной дискуссии на тему "Развитие технологий в сфере культуры в исламских странах (CulTech)", организованной в сотрудничестве с ICESCO, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова отметила важность мероприятия.

"Вместе мы стремимся развивать сильные креативные индустрии в регионе ОИС, принимая инновации и сохраняя нашу уникальную идентичность в постоянно меняющемся глобальном ландшафте.

На протяжении веков общее эстетическое чувство и мышление в музыке, архитектуре, ковроткачестве и других видах искусства сближали нас, и эта историческая связь сегодня еще более укрепляется активным участием креативных и культурных индустрий (ККИ), которые вносят значительный вклад в расширение культурной экосистемы. Основные кластеры ККИ работают в сферах искусства, кино, музыки, театра, дизайна, издательского дела, СМИ, рекламы, видеоигр и культурного наследия. Помимо развития творческого потенциала, эти области способствуют созданию экономической ценности, увеличению занятости и участию стран в международном культурном обмене", - сказала замминистра.

Она также рассказала о проектах, программах и поддерживаемых стартапах министерства культуры.

Участники панели обсудили концепцию C-HUB (Культурно-креативный хаб), направленную на развитие потенциала молодежи, поддержку технологического предпринимательства и продвижение культурных инноваций. Основные темы обсуждения включали:

- создание национальных и региональных экосистем для поддержки креативных индустрий;

- роль кластеров GameTech, CulTech и Анимации в привлечении молодых талантов;

- меры по усилению сотрудничества между ICESCO и другими международными организациями;

- культура в XXI веке: ИИ, цифровизация и женское лидерство.

Вторая дискуссия на тему «Культура исламских стран в цифровую эпоху» была посвящена вызовам и возможностям цифровизации культурного наследия. Участники обсудили сохранение и передачу богатого исламского наследия будущим поколениям с помощью новых технологий. Среди ключевых тем были:

- цифровое сохранение и продвижение наследия через виртуальные музеи и открытые платформы;

- применение искусственного интеллекта (ИИ) в культурном образовании;

- роль женщин-лидеров и инноваций в формировании современной культурной и социальной среды;

- интеграция креативных индустрий (геймификация, кино) для привлечения молодой аудитории.

На панельных дискуссиях выступили заместитель регионального директора ИСЕСКО Марьям Гафарзаде, начальник отдела сотрудничества с зарубежными странами Министерства культуры Азербайджана Айдан Нурализаде, директор Департамента по вопросам культуры ОИС Лусин Разуи, председатель турецкого Института Юнуса Эмре Абдуррахман Али, Генеральный директор IRCICA Махмуд Эрол Кылыч, генеральный директор Регионального центра ICESCO в Баку Абдулхаким Аль Сенан, директор департамента по обучению и техническому сотрудничеству SESRIC Атилла Караман, генеральный директор Узбекского Креативного Центра Абдулвали Хайдаров, Постоянный комитет ОИС по информации и культуре (OIC Standing Committee on Information and Culture Affairs) Амет Диалло, генеральный директор и председатель правления Chartered Culture and Education Institute Васиф Эйваззаде и др.

На обеих панельных дискуссиях было подчеркнуто, что технологии являются не просто инструментом, но и критически важным фактором для устойчивого развития и глобальной конкурентоспособности культурных и креативных индустрий в исламском мире.

