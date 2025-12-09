Макроэкономические показатели Азербайджана остаются устойчивыми - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Несмотря на глобальные риски, перечисленные в «Отчете о глобальных рисках» Всемирного экономического форума за 2025 год, макроэкономические показатели Азербайджана за 11 месяцев текущего года остаются устойчивыми.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения законопроектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр отметил, что в качестве основных положительных показателей следует отметить сильный внешнеторговый баланс, низкий государственный долг и крупные активы суверенного фонда.

«За 11 месяцев текущего года валовый внутренний продукт увеличился на 1,6%, в том числе в ненефтегазовом секторе зафиксирован рост на 3,2%, тогда как в нефтегазовом секторе наблюдается снижение на 1,8%. Причиной относительного ослабления динамики экономического роста является снижение добычи нефти по объективным причинам», – сказал он.

