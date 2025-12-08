Назначены члены Совета по статистике при Госкомстате Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В состав Совета по статистике при Государственном комитете по статистике Азербайджанской Республики внесены изменения.

Как сообщает Trend, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно документу, в состав Совета включены следующие лица:

- заместитель директора отдела макроэкономического прогнозирования и анализа министерства экономики Азербайджанской Республики - заведующий сектором экономической статистики Гасанов Джейхун Рафиг оглу,

- заместитель генерального секретаря Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики - заведующий отделом права и социального партнерства Гусейнзаде Самир Аллахверан оглу,

- менеджер по правовым вопросам Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Абдуллаев Джалал Ровшан оглу.

