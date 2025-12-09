В Баку проходит международная конференция по целостности активов и борьбе с коррозией в нефтегазовой отрасли (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку проходит международная конфренеция, посвященная безопасности и эксплуатационной надежности объектов, имеющих важное значение для нефтегазовой отрасли.

Как сообщает Trend, конференция под названием Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference (Целостность активов, коррозия и защитные покрытия) объединила ведущих экспертов в этой области, руководителей компаний и поставщиков технологий.

Мероприятие посвящено обсуждению текущего состояния и инноваций в области защиты целостности активов, борьбы с коррозией и технологий защитных покрытий. На конференции будут представлены риски, технические решения и международный опыт отрасли.

Программа конфренеции включает технические сессии, панельные дискуссии и деловые встречи. Этот формат направлен на обмен мнениями и расширение сотрудничества между специалистами.

В мероприятии участвуют более 500 делегатов из свыше 20 стран, более 50 спикеров, а более 25 компаний представляют свои технологические решения. Всего запланировано свыше 50 технических сессий, несколько панельных дискуссий и ряд сетевых мероприятий.

Основная цель конференции - содействовать устойчивому развитию энергетического сектора Каспийского региона, внедрению передового опыта в области охраны окружающей среды и обеспечения надежной эксплуатации инфраструктуры. Мероприятие считается важной дискуссионной площадкой для экспертов нефтегазовой отрасли.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!