Вырос объем привлеченных из Карабаха и Восточного Зангезура вкладов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 ноября объем вкладов, привлеченных из Карабахского экономического района, составил 106,299 млн манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Было отмечено, что этот показатель на 9,8 миллиона манатов или на 10,2% больше, чем месяц назад, и на 14,1 миллиона манатов или на 15,3% больше, чем на 1 ноября 2024 года.

Средняя процентная ставка по вкладам, привлеченным из этого района за отчетный период, составила 5,30%.

В то же время, по состоянию на 1 ноября 2025 года, объем вкладов, привлеченных из Восточно-Зангезурского экономического района, составил 981 тыс. манатов, что на 146 тыс. манатов или на 17,5% больше показателя на 1 ноября 2025 года. Средняя процентная ставка по вкладам составила 4,03%.

Следует отметить, что по состоянию на 1 ноября текущего года объем привлеченных вкладов по всем регионам Азербайджана составил 15,907 млрд ​​манатов, что на 112,3 млн манатов или 0,7% больше показателя предыдущего месяца и на 1,6 млрд манатов или 11,5% больше показателя на 1 ноября 2024 года.