Президент Ильхам Алиев: «Умный» поселок, строительство которого уже идет полным ходом, станет символом успеха Словакии на освобожденных территориях (Полный текст выступления главы государства)

БРАТИСЛАВА /Trend/ - «Умный» поселок, строительство которого уже идет полным ходом, станет символом успеха Словакии на освобожденных территориях

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Ильхама Алиев, выступая сегодня на официальном приеме от имени Президента Словацкой Республики Петера Пеллегрини.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент, дорогие друзья!

Прежде всего, господин Президент, еще раз благодарю Вас за приглашение совершить официальный визит в Словакию. Благодарю Вас за гостеприимство. Благодарю Вас за Вашу дружбу. Мы знакомы уже давно и встречались много раз, но это официальный визит, который имеет особый статус. Это визит в очень дружественную страну, заслуживающую огромного уважения и признательности. Вы упомянули сходство между нашими народами, несмотря на значительное географическое расстояние, разделяющее нас. Я полностью разделяю этот взгляд.

У нас действительно очень много общего. Веками мы входили в состав крупных империй. Мы вместе были частью стран, которые считались государствами социалистического блока. Мы не были независимыми – наша самостоятельность имела весьма ограниченные рамки. И лишь в начале 1990-х годов мы практически одновременно обрели подлинную независимость. Нам пришлось строить ее с нуля – создавать государственные институты и выстраивать собственное будущее. Сегодня, глядя на успехи, достигнутые Словакией чуть более чем за 30 лет, мы понимаем: этот прогресс обусловлен сильной волей вашего народа, вашей историей, культурой и национальной идентичностью. Когда сегодня мы вместе посетили древний замок – впечатляющее сооружение, – я еще раз осознал источник вашей энергии, вашей жизнестойкости и способности проводить независимую политику.

Вы сохраняли свою национальную идентичность на протяжении веков, хотя это было нелегко. Многие народы на протяжении истории подвергались ассимиляции. Многие утратили способность строить государство и сохранять свою государственность. Вам же это удалось. Сегодня Словакия является одной из ведущих стран по показателям ВВП на душу населения, промышленного развития, человеческого капитала и уровня жизни. Это может служить образцом для всех стран, стремящихся к успеху, сохранению национальной идентичности, защите собственного достоинства и построению дружбы. Именно такой мы в Азербайджане видим Словакию – очень миролюбивой страной, страной, которая предлагает дружбу, открывает возможности и ценит дружбу. Именно таковы и наши взаимоотношения.

Мы, господин Президент, вместе фактически создали эту основу для нашего сотрудничества, которое сегодня уже переросло в институциональное развитие. Вы упомянули Декларацию о стратегическом партнерстве, подписанную в прошлом году. Это действительно отношения, которые мы подняли на самый высокий возможный уровень. И сегодня, в ходе наших встреч, обсуждений и совместного посещения исторических мест, мы вновь видим достигнутые результаты и огромный потенциал. Эта уже существующая синергия позволит нам наводить еще более прочные мосты – не только для продолжения реализации двусторонней повестки дня, но и для создания возможностей для всего региона. Нас соединят очень устойчивые логистические связи. Мы уже связаны энергетической инфраструктурой.

Мы активно работаем в различных областях нашего партнерства, и я уверен, что мой официальный визит придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству. В Словакии мы видим друзей, видим дружбу и уважение и испытываем те же чувства к вашему народу, правительству и государству Словакия. Хочу поблагодарить Вас, господин Президент, за Ваш личный вклад в развитие двустороннего партнерства. Я хотел бы пригласить вас совершить официальный визит в качестве Президента. Вы уже посещали Азербайджан в качестве Премьер-министра и Председателя парламента, однако официальный визит главы государства, безусловно, имеет особый статус. Надеюсь увидеть Вас в следующем году в Азербайджане.

Также выражаю вам и нашим друзьям в Словакии искреннюю благодарность за поддержку в восстановлении Карабаха. «Умный» поселок, строительство которого уже идет полным ходом, станет символом успеха Словакии на освобожденных территориях. Этот поселок, включающий 851 частный дом, 10 многоквартирных зданий, школу, детский сад и медицинский центр, навсегда останется отражением ваших достижений и символом нашей дружбы. Сегодня восстановление территорий, освобожденных от оккупации, является главным приоритетом Азербайджана. Словакия не только помогает нам в этом, но и оказывает содействие в разминировании. Специальное оборудование, которое мы получили от Словакии, помогает спасать жизни и беречь здоровье людей. К сожалению, с момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году более 400 человек погибли или получили тяжелые травмы в результате взрывов наземных мин. Полученное от вас оборудование действительно спасает жизни.

Еще раз благодарю Вас за гостеприимство!