Координационный совет утвердил План работы 32-го пленарного заседания Группы «Эгмонт» в Баку

БАКУ /Trend/ - 9 декабря состоялось очередное заседание Координационного совета в сфере противодействия легализации имущества, нажитого преступным путем, финансированию терроризма, распространению оружия массового поражения и финансированию его распространения.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, заместитель премьер-министра, председатель Координационного совета Самир Шарифов отметил, что решение о проведении в 2026 году в Баку 32-го пленарного заседания Группы «Эгмонт» органов финансовой разведки стран мира является еще одним ярким свидетельством растущего влияния нашей страны на международной арене.

Было доведено до внимания, что Координационному совету поручено координировать деятельность соответствующих государственных органов в целях проведения необходимой организационно-подготовительной работы для организации на высоком уровне мероприятия в нашей стране.

По итогам детального обсуждения вопросов, связанных с проведением 32-го пленарного заседания Группы «Эгмонт», членами Координационного совета и представителями ряда государственных органов, приглашенными на заседание Совета, был утвержден План работы.

На заседании председатель Правления Службы финансового мониторинга Заур Фатизаде также доложил об отчете, представленном Комитету MONEYVAL Совета Европы. Он отметил, что в приведении в соответствие со стандартами FATF системы противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, достигнут значительный прогресс. В этом контексте ожидается повышение рейтинга нашей страны по 7 рекомендациям FATF.

Кроме того, на заседании были обсуждены и другие вопросы на данную тему.

Отметим, что Группа «Эгмонт» была создана в 1995 году для поддержки деятельности национальных подразделений финансовой разведки и обмена информацией между ними в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Наша страна присоединилась к этой группе в качестве полноправного члена в 2011 году.

