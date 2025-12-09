Азербайджан ставит перед собой новые стратегические задачи на период 2026-2029 гг. - Али Асадов

БАКУ /Trend/ - Следующий среднесрочный период, охватывающий 2026–2029 годы, с учетом нынешних тенденций развития ставит перед страной новые стратегические задачи и цели.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе обсуждения законопроектов, включенных в госбюджет на 2026 год, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр отметил, что зарубежные визиты Президента страны и его встречи на высшем уровне за истекший период текущего года привнесли новую динамику в экономическую повестку Азербайджана. Подписанные в ходе исторического визита Президента Ильхама Алиева в США 8 августа этого года документы, в том числе достижение договоренности о беспрепятственном транспортном сообщении между основной частью Азербайджана и Нахчываном, послужат обеспечению прочного мира в регионе, транзитных возможностей для международных грузоперевозок и экономического развития. Достигнутые за этот период успехи позволяют нам сохранять экономическую стабильность и устойчивость, привлекать новые инвестиции, а также еще больше укреплять роль и позиции нашей страны на международной арене.

"Учитывая полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, 30-летие принятия Конституции и 5-летие Победы в Отечественной войне, 2025 год отмечается как "Год Конституции и суверенитета".

Великолепный «Военный парад», посвященный 5-летию нашей Победы, который мы с гордостью наблюдали 8 ноября, является символом силы нашего независимого государства, мощи нашей армии и славной победы, которую наш народ написал объединившись", - подчеркнул Али Асадов.

