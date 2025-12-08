Энергетика - одна из наиболее перспективных сфер сотрудничества между Словакией и Азербайджаном - GLOBSEC

БАКУ /Trend/ - Энергетика является одной из наиболее перспективных сфер сотрудничества между Словакией и Азербайджаном.

Об этом сказала Trend директор Программы экономики и бизнеса глобального аналитического центра GLOBSEC (Братислава) Зузана Пелакова.

"Для Словакии импорт природного газа является приоритетным направлением. Потоки газа из России через Украину прекратились в 2024 году после обоснованного решения украинской стороны, и словацкая экономика, сильно зависящая от природного газа, сейчас ищет возможности диверсифицировать поставки. Основное ограничение связано с инфраструктурой: трубопроводы из Турции через Балканы и далее на север полностью загружены. Словакия готова к диверсификации, но сначала необходимо решить инфраструктурные проблемы", - отметила она.

Напомним, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставляла природный газ словацкому государственному энергопоставщику SPP на протяжении декабря 2024 года. Поставки, начавшиеся 1 декабря 2024 года, осуществлялись в рамках краткосрочного пилотного соглашения между SOCAR и SPP.

Что касается сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики, Пелакова подчеркнула, что Словакия уже экспортирует в Азербайджан тепловые насосы, которые играют важную роль в снижении выбросов при использовании электроэнергии с низким уровнем углеродного следа.

"Словакия обладает одной из самых "чистых" энергетических систем в Европе благодаря мощному ядерному сектору и стремится стать страной с наибольшей долей ядерной энергии в мире", - отметила она, добавив, что словацкие компании, работающие в области ядерной энергетики, готовы делиться опытом и развивать сотрудничество.

Пелакова также подчеркнула, что, хотя Азербайджан является основным торговым партнером Словакии на Кавказе, общий объем экономического сотрудничества пока остаётся ограниченным. По ее мнению, вступление Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО) откроет новые возможности для расширения торговых связей.

Особое значение, по словам эксперта, имеет развитие Среднего коридора для укрепления региональных экономических связей.

"Отсутствие развитой инфраструктуры остается главным препятствием для углубления экономического сотрудничества между странами. Это особенно заметно в энергетическом секторе, но аналогичные проблемы встречаются и во многих других областях. С этой точки зрения развитие Среднего коридора приобретает особое значение: он будет важен для укрепления связей", - заключила она.

Согласно последним данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, экспорт в Словакию за первые десять месяцев 2025 года составил 564,78 тысячи долларов, а импорт из этой страны превысил 36,139 миллиона долларов.