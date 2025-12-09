Названа доля расходов на оборону в госбюджете Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Расходы на оборону и национальную безопасность в государственном бюджете следующего года составят около 21% (8,7 млрд манатов) от общих расходов бюджета.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения законопроектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Премьер-министр отметил, что сегодня военная промышленность в Азербайджане стремительно развивается: «Мы уже экспортируем продукцию военного назначения во многие страны. Глава государства поставил перед правительством задачу создать промышленный кластер, который будет удовлетворять как внутренний спрос, так и экспорт. Соответствующая работа в этом направлении уже ведется».