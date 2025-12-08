Объёмы импорта и экспорта в аграрном секторе Азербайджана сбалансированы – Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - Объёмы импорта и экспорта в аграрном секторе Азербайджана за последние 5 лет сбалансированы, и составляют около 1 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом сказал советник министра сельского хозяйства Заур Алиев на прошедшем сегодня в Баку мероприятии «Таможенный бизнес-форум 2025: Диалог и доверие».

«В последние годы наблюдается значительный рост объёмов экспорта. Экспорт сельхозпродукции увеличился на 43%. В сравнении с показателем 2015 года рост составил 2,9 раза. Если 10 лет назад разница между импортом и экспортом была больше, то сейчас мы уже наблюдаем баланс. Наша цель – достичь положительного сальдо в этом и следующем году», – сказал он.

З. Алиев добавил, что за 10 месяцев 2025 года зафиксирован рост экспорта сельскохозяйственной продукции на 27,5%. Основную долю составил экспорт фруктов и овощей.

