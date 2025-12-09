Указание лиц армянского происхождения как «военнопленных» - грубое искажение реальности - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Указание лиц армянского происхождения, обвинённых и осуждённых за преступления против человечности и военные преступления, как «военнопленных», а также определение их освобождения в качестве отдельного приоритета является грубым искажением реальности и неприемлемо.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в комментарии МИД Азербайджана к документу «Стратегическая повестка для партнёрства между Европейским союзом и Арменией», подписанному между ЕС и Арменией.

Несмотря на то, что в документе ЕС-Армения отражен ряд положений в поддержку не пользующейся региональным консенсусом инициативы Армении «перекрёсток мира», вызывает серьёзную обеспокоенность отсутствие хотя бы одного упоминания проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), имеющего важнейшее значение и достигнутого в рамках процесса нормализации на Вашингтонском саммите 8 августа. Данное обстоятельство порождает вопросы относительно серьёзности намерений Армении выполнять обязательства по соглашению TRIPP, подписанному премьер-министром в Вашингтоне, а также относительно заявленной поддержки ЕС данному проекту.

