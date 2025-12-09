В Азербайджане STEAM-образованием охвачено более 300 тысяч студентов - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане STEAM-образованием охвачено более 300 тысяч студентов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кенан Керимзаде на открытии международной научно-практической конференции «Повышение качества: опыт и новые подходы», прошедшей сегодня в Баку.

Он сказал, что проводимые в Азербайджане реформы охватывают и сферу образования, включая систему общего образования.

Замминистра отметил, что за последние 20 лет благодаря вниманию и заботе главы государства в стране было реконструировано или капитально отремонтировано более 3600 общеобразовательных учреждений в рамках программ:

"В результате этих работ улучшились условия обучения и воспитания более 1,3 миллиона наших учащихся. Кроме того, в последние годы были приняты важные стратегии и государственные программы, направленные на развитие системы образования. Доля расходов на образование как в государственном бюджете, так и в ВВП продолжает динамично расти, что нас радует. В рамках контент-реформ STEAM-образованием уже охвачено более 300 тысяч учащихся.

В рамках проекта «Цифровые навыки» охвачено более 500 тысяч учащихся».

К.Керимзаде сообщил, что внедрение современных методических услуг началось более чем в 400 школах страны. В более чем 2000 школ проводится актуализированный мониторинг.

