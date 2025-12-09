В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости на 2026 год

БАКУ /Trend/ - Определяется порог критерия нуждаемости на 2026 год.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в законопроекте «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год», который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, порог критерия нуждаемости на 2026 год для определения адресной государственной социальной помощи будет утвержден в размере 300 манатов.

Отметим, что порог критерия нуждаемости на 2025 год для назначения адресной государственной социальной помощи утвержден в размере 285 манатов.

Это означает, что порог критерия нуждаемости на 2026 год планируется увеличить на 15 манатов или примерно на 5,26%.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!