На Бакинской творческой неделе обсуждаются новые подходы для сотрудничества в креативной сфере - министр

БАКУ /Trend/ - На Бакинской творческой неделе обсуждаются новые подходы, инновации и возможности для сотрудничества в креативной сфере, сказала

министр культуры Ливии Мабрука Туффи Усман Аок на официальном открытии "Культурного фестиваля ОИС: Бакинская Творческая неделя - 2025", сообщает Trend.

По ее словам, в этом году проекты включают разнообразные кинопоказы и мастер-классы с участием известных актёров и специалистов индустрии. Это даёт возможность обмена опытом, вдохновения и дальнейшего развития творческих инициатив.

"Организаторы фестиваля сделали всё, чтобы создать безопасное и комфортное пространство для участников и гостей. Мы поддерживаем взаимодействие между талантливыми людьми и государственными структурами, чтобы культура и искусство развивались максимально эффективно. Особое внимание уделяется социальной ответственности, поддержке молодых талантов и созданию условий для инклюзивного участия всех желающих", - отметила министр.

Она подчеркнула, что творческие проекты помогают развивать культурное разнообразие, стимулируют инновации и создают новые возможности для профессионального роста участников.

Фестивальные мероприятия включают показы фильмов, дискуссии и встречи с экспертами, что позволяет молодым участникам обмениваться знаниями и получать новые перспективы для развития карьеры.

"Мы рады, что данная платформа даёт возможность международного сотрудничества, укрепляет связи между странами и способствует продвижению культурного наследия. Важно отметить работу специалистов, которые помогают организовывать мероприятия, обеспечивать логистику, а также создавать комфортную среду для гостей и участников. Мы стремимся расширять возможности для творческой и образовательной деятельности, поддерживать талантливых людей и создавать новые проекты в сфере искусства и культуры. Желаю всем продуктивной и вдохновляющей работы на фестивале", - добавила Мабрука Туффи Усман Аок.