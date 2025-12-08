Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе - Президент Словакии

Политика Материалы 8 декабря 2025 19:46 (UTC +04:00)

Ляман Зейналова
БРАТИСЛАВА /Trend/ - Азербайджан – страна с крупнейшей экономикой на Южном Кавказе. Он расположен на стыке Азии и Европы и обладает богатыми энергетическими ресурсами.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Словакии Петер Пеллегрини в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Очень рад, что наш товарооборот растет, и рост достаточно серьезный. Мы отметили, что в этой сфере все еще есть неиспользованный потенциал», - добавил он.

