Узбекистан и Южная Корея расширяют сотрудничество в сфере робототехники

Узбекистан Материалы 10 декабря 2025 00:47 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - В Республике Корея прошёл узбекско-корейский бизнес-круглый стол, на котором обсуждались возможности расширения стратегического экономического сотрудничества между двумя странами, передает Trend.

В работе мероприятия участвовала правительственная делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Дж. Ходжаевым. В переговорах также активно участвовал заместитель председателя Ассоциации «Узэлтехсаноат» Ф. Абдуалимов.

По итогам встреч был подписан меморандум о взаимопонимании с южнокорейской компанией ROBOTIS. Документ предусматривает организацию производства гуманоидных роботов в Узбекистане, создание технологической и производственной базы, а также внедрение системы подготовки квалифицированных специалистов для дальнейшего развития робототехники.

