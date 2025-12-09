Стратегические валютные резервы Азербайджана возросли

БАКУ /Trend/ - Стратегические валютные резервы страны значительно увеличились с начала этого года — на 12,5 млрд долларов, достигнув 83,5 млрд долларов. В манатном эквиваленте это составляет 142 млрд манатов, что превышает ожидаемый объём ВВП на 2025 год (130 млрд манатов).

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения законопроектов, включённых в пакет государственного бюджета на 2026 год.

Премьер-министр отметил, что в настоящее время наши валютные резервы в 17 раз превышают внешний долг. «Сегодня два ведущих рейтинговых агентства (Moody’s и Fitch) повысили кредитный рейтинг нашей страны. Это подтверждает уровень экономической устойчивости, фискальной дисциплины и благоприятной инвестиционной среды в нашей стран», — подчеркнул он.