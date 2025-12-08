Обсуждено сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Фондом Хамдана бин Рашида Аль Мактума (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 8 декабря состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой и верховного председателя Фонда Хамдана бин Рашида Аль Мактума Шейха Рашида бин Хамдана бин Рашида Аль Мактума.

Как сообщает Trend, Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум выразил удовлетворение участием в конференции «Презентация индекса искусственного интеллекта в исламском мире», проходящей в Баку, подчеркнул важность мероприятий по искусственному интеллекту, расширения сотрудничества в этой области, а также отметил значение программ и проектов, реализуемых в образовательной и социальной сферах.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева обратила внимание на важность перспектив сотрудничества между обеими структурами.

Шейх Рашид бин Хамдан бин Рашид Аль Мактум еще раз поздравил Фонд Гейдара Алиева с присуждением премии «Хамдан-ИСЕСКО» за проекты в области образования и социальной поддержки в исламском мире и других странах.

Лейла Алиева отметила, что Фонд Гейдара Алиева в период своей деятельности всегда придавал значение образованию и социальной сфере, и выразила признательность за награждение Фонда премией «Хамдан-ИСЕСКО».