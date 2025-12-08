МЧС Азербайджана организует саммит по промышленной безопасности

БАКУ /Trend/ - III Саммит по промышленной безопасности состоится 10 декабря 2025 года. Организаторами саммита выступят министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, SOCAR и Ассоциация промышленной безопасности Азербайджана (AISA).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечено, что мероприятие объединит представителей государственного и частного секторов и послужит стратегической площадкой для обсуждения новых подходов, инноваций и мировой практики, сформированных в контексте промышленной безопасности, технологических инноваций, изменения климата и социальных преобразований.

Ожидается, что на Саммите по промышленной безопасности будет подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды между министерством по чрезвычайным ситуациям, SOCAR и Ассоциацией промышленной безопасности Азербайджана (AISA). В рамках меморандума стороны будут совместно работать над стандартами безопасности, системами менеджмента ISO и принципами ESG.

В рамках мероприятия пройдут панельное заседание «Red Line», дискуссия «Safe Talks» и церемония награждения «HSE Awards». Программа будет состоять из трёх основных сессий с участием 10 спикеров и 2 модераторов.

На «Red Line» эксперты обсудят зоны повышенного риска, возникающие при применении технологий и искусственного интеллекта в промышленной безопасности, случаи, когда технологии не могут заменить человеческий фактор, и возможности, предоставляемые искусственным интеллектом.

Сессия «Safe Talks» впервые будет представлена ​​в прямом эфире в рамках цикла образовательных подкастов AISA в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Интерактивные дискуссии с участием специального гостя будут способствовать формированию культуры безопасности.

На церемонии награждения «HSE Awards» будут награждены организации и частные лица, отличившиеся в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в различных отраслях промышленности. Эти награды направлены на поощрение передового опыта в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, а также на выявление более безопасных и устойчивых бизнес-решений.

