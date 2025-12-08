Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
AЖД организует в праздники дополнительные рейсы в регионы

Общество Материалы 8 декабря 2025 20:40 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Aзербайджанские железные дороги" организует дополнительные рейсы по межрайонным маршрутам в День солидарности азербайджанцев мира и новогодние праздники.

Об этом Trend сообщили в АЖД.

Сообщается, что 31 декабря и 1, 2, 3 и 4 января будут организованы рейсы в обоих направлениях по маршруту Баку-Габала-Баку; 1, 2 и 4 января - по маршруту Баку-Газах-Баку; 30 и 31 декабря, а также 1, 2, 3 и 4 января - по маршруту Баку-Агстафа-Баку; 31 декабря и 3 января - по маршруту Баку-Агдам-Баку.

Билеты можно приобрести на сайте АЖД, в железнодорожных кассах или через приложение ADY Mobile.

