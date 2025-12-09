В Азербайджане вносятся изменения в порядок оформления отпусков

БАКУ /Trend/ - Будут внесены изменения в порядок оформления отпусков.

Как передает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджана, который обсуждался на онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса 3 декабря.

Согласно проекту, если после письменного (на бумажном носителе или в электронной информационной системе) уведомления работодателя работник не соблюдает график ротации отпусков, условия и порядок переноса отпуска на другое время и не обращается к работодателю с заявлением об использовании отпуска (полностью или частично), он приказом (распоряжением, решением) работодателя отправляется в отпуск.

За исключением случаев, указанных выше, предоставление всех видов отпусков оформляется приказом (распоряжением, решением) работодателя на основании письменного заявления работника (на бумажном носителе или с использованием электронной информационной системы).