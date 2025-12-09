ENCOTEC стремится продвигать новые инженерные решения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - ENCOTEC в рамках партнерства с TUV Rheinland стремится продвигать новые инженерные решения по эксплуатации объектов в Азербайджане.

Об этом сказал Trend генеральный директор ENCOTEC-TUV Rheinland Industrial Services UK (подразделение компании TUV Rheinland, специализирующееся на техническом контроле, аудите, сертификации и консультационных услугах в промышленности) Анар Ахмедов в рамках международной конференции "Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference" в Баку.

"В настоящее время мы сотрудничаем с большинством основных игроков рынка, включая SOCAR, SOCAR Downstream, SOCAR Upstream, SOCAR Midstream, а также с bp. Наша деятельность в основном сосредоточена на строительстве и модернизации традиционных инженерно – промышленных объектов", – отметил он.

По его словам, на конференции речь идет о применении инженерных подходов на этапе эксплуатации объектов. "Это уже этап технической эксплуатации: как сохранить активы в рабочем состоянии с минимальными затратами, обеспечивая высокий уровень безопасности. Для нас как инженеров это относительно новая практическая сфера. Поэтому в рамках партнерства с немецкой компанией, которая является специалистом в этой области, мы стараемся продвигать этот подход в Азербайджане", - отметил А. Ахмедов

