Основные принципы патентного регулирования остаются неизменными - Григорий Ивлиев

БАКУ /Trend/ - Основные принципы патентного регулирования остаются неизменными.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Евразийского патентного ведомства Григорий Ивлиев в своем выступлении на международной конференции «Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект», проводимой сегодня в Баку Агентством интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Помимо патентной экспертизы технических решений, на сегодняшней конференции будут также рассмотрены вопросы применения инструментов искусственного интеллекта в Агентстве интеллектуальной собственности.

По его словам, не стоит остерегаться искусственного интеллекта:

«Хотя регулирование интеллектуальной собственности началось еще в конце XIX века, основные принципы патентного регулирования остаются неизменными. Мы должны уметь применять новые подходы и технологические разработки в патентной сфере.

Всемирная организация интеллектуальной собственности применяет искусственный интеллект для модернизации процесса патентования технических решений и ряд патентов успешно применяется.

Мы реализуем совместно с Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана важные проекты в сфере IT, направленные на развитие современных технологий".

