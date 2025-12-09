Всемирная организация интеллектуальной собственности приглашает Азербайджан к сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) приглашает Азербайджан к сотрудничеству.

Как сообщает Trend, об этом заявила директор Департамента интеллектуальной собственности и передовых технологий Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Ульрике Тилль, выступая на международной конференции «Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект» в Баку.

Она сказала, что интеллектуальная собственность - это не издержки, а стратегический актив. Искусственный интеллект будет развиваться, и наш общий призыв - не потерять человечность среди алгоритмов.

У.Тилль также отметила, что искусственный интеллект уже стал реальностью в Азербайджане, в сферах государственных услуг, здравоохранения, науки и образования:

«Искусственный интеллект уже вошёл в повседневную деятельность исследовательских лабораторий и многочисленных стартапов в Азербайджане. Мы приглашаем новаторов, исследователей и государственные учреждения из Азербайджана воспользоваться нашими ресурсами и сотрудничать с нами.

Возможности использования искусственного интеллекта в сфере интеллектуальной собственности должны быть расширены. Искусственный интеллект ставит перед интеллектуальной собственностью ряд вопросов. Мы обсудим эти вопросы на конференции. Наша главная цель — организовать глобальную систему интеллектуальной собственности, идущую в ногу с технологиями. Новаторы и авторы должны получить от этого выгоду».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!