Между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО подписано соглашение (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 8 декабря в рамках международной конференции «Презентация индекса искусственного интеллекта в исламском мире», проходящей в Баку, состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом.

Как сообщает Trend, генеральный директор ИСЕСКО выразил удовлетворение по поводу своего очередного визита в Азербайджан и поблагодарил за высокий уровень организации международного мероприятия по презентации индекса искусственного интеллекта в Баку.

Гость выразил уверенность в том, что обмен мнениями и проведенные встречи в рамках международной конференции внесут вклад в расширение сотрудничества между государствами-членами Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) в сфере искусственного интеллекта.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева выразила благодарность ИСЕСКО за постоянную поддержку нашей страны и мероприятия, направленные на продвижение нашей культуры.

Подчеркивалось успешное сотрудничество между нашей страной и ИСЕСКО, а также плодотворные и тесные связи Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, с ИСЕСКО, что служит дальнейшему расширению этого сотрудничества. Состоялся обмен мнениями о будущих проектах двух структур в области науки, образования и культуры.

В завершение встречи было подписано соглашение между Фондом Гейдара Алиева и ИСЕСКО по проекту, направленному на расширение возможностей и социальную инклюзивность женщин, пострадавших от конфликта в трех регионах Нигера.