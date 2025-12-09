Американская компания участвует в тендере в связи с заводом SOCAR Polymer

БАКУ /Trend/ - Американская компания Oceaneering International участвует в тендере в связи с заводом SOCAR Polymer.

Согласно информации Trend, компания участвовала в большинстве тендеров, организованных SOCAR.

Согласно информации, в случае достижения соглашения планируется провести инспекцию текущего состояния завода, выявить и устранить риски коррозии, а также предоставить инжиниринговые услуги. Эти работы будут направлены на повышение безопасности и срока службы производственной инфраструктуры.

Следует отметить, что американская компания Oceaneering International участвует в проектах, способствующих долгосрочной эксплуатации промышленных объектов, используя соответствующие технологические решения.

Oceaneering International со штаб-квартирой в Хьюстоне, США, является глобальной компанией, специализирующейся, в частности, на подводном проектировании и прикладных технологиях, предоставляя инженерные услуги и технологическое оборудование международным компаниям.

