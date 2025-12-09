БАКУ /Trend/ - "Indian Oil Corporation" рассматривает возможности сотрудничества с Азербайджаном.

Об этом заявил генеральный менеджер по проектам "Indian Oil Corporation" Тринат Сахо в интервью Trend в рамках конференции «Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference» в Баку.

«После ознакомления с новыми продуктами и технологиями в рамках конференции мы намерены обменяться идеями. В целом, мы намерены извлечь пользу из опыта азербайджанского нефтегазового сектора в рамках мероприятия. В то же время мы готовы представить собственный опыт и новые проекты, а также развивать соответствующее сотрудничество», — подчеркнул представитель компании.

Он также поделился своими впечатлениями от мероприятия.

«Конференция организована очень профессионально, а программа очень практична. Я присутствовал на церемонии открытия и у меня остались яркие впечатления. Изучив брошюру с программой, я увидел, что будут проведены очень содержательные и глубокие дискуссии", - сказал Т. Сахо.