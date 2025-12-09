Обнародованы данные о транзакциях по картам American Express в Азербайджане на конец октября

БАКУ /Trend/ - К концу октября текущего года количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-резидентами (а также платежных карт статистической единицы), в Азербайджане составило 5,9 тысячи, а объем транзакций – 0,9 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием карт American Express сократилось на 1,056 миллиона или 99,4%, а объем транзакций – на 26,3 миллиона манатов или 96,7%.

Кроме того, за отчетный период количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-нерезидентами, составило 1,9 миллиона, а объем транзакций – 1 миллион манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций с использованием карт American Express, выпущенных финансовыми организациями-нерезидентами, выросло на 0,5 тысячи или 35,7%, а объем транзакций – на 0,1 миллиона манатов или 11,1%.

Следует отметить, что объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-резидентами, относятся к общему объему и количеству транзакций, осуществленных с использованием платежных карт, выпущенных финансовыми организациями (местными банками или финансовыми организациями), действующими на территории страны.

Объем и количество транзакций по платежным картам, выпущенным финансовыми организациями-нерезидентами, отражает количество (количество) и общую сумму (объем) транзакций, осуществленных в Азербайджане с использованием платежных карт, выпущенных банками и финансовыми организациями, действующими в иностранных государствах, лицам, проживающим за рубежом.