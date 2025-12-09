Названа доля ненефтяного сектора в экономике Азербайджана к 2029 году

БАКУ /Trend/ - В среднесрочной перспективе ведущей силой нашей экономики станет ненефтяной сектор.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов, входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год.

По его словам, если в 2022 году на ненефтяной сектор приходилось 52% ВВП (72% в 2025 году), то в 2029 году эта доля превысит 80%.

Премьер-министр отметил, что в последние годы экономика Азербайджана вступила в этап технологической модернизации и цифровой трансформации.

«Качественные показатели экономического роста повысились, модернизация экономической инфраструктуры, инновации и цифровизация стали основными приоритетами», - сказал он.

