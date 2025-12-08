Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы

Политика Материалы 8 декабря 2025 19:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати, и мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

«В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны», - добавил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости