Принята Бакинская коммюнике по креативным индустриям (ФОТО)

Общество Материалы 9 декабря 2025 17:43 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - В рамках "Культурного фестиваля ОИС — Бакинская Творческая неделя 2025" была принята Бакинская коммюнике по креативным индустриям, сообщает Trend.

В документе, озвученном заместителем Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества, послом Тариком Аль-Бахитом, отмечается, что фестиваль, проходивший в Баку с 5 по 11 декабря, внес значимый вклад в развитие межкультурного диалога, укрепление толерантности, мира и уважения к культурному многообразию. Коммюнике также подчеркивает растущую роль Азербайджана в развитии креативных индустрий и расширении международного культурного сотрудничества.

В документе указывается, что в фестивале приняли участие более 300 иностранных гостей из более чем 40 стран. В мероприятиях, в которых участвовали представители государственных учреждений, международных организаций, научных и культурных институтов, в общей сложности приняли участие свыше 5000 человек. В программе были представлены многочисленные сессии, посвящённые кино, театру, моде, дизайну, музыке, игровой индустрии и цифровым стартапам.

Среди ключевых событий фестиваля коммюнике выделяет форум MYFORUM по культурным и креативным индустриям, выставку MYEXPO – Creative Village, международную кинопрограмму Baku Cinema Breeze 2025, Eastern Fashion Show и G HUB — Международный саммит игровых технологий. Подчеркивается, что эти платформы создают важные возможности для обмена знаниями, формирования партнерств и расширения творческого сотрудничества между странами.

В документе отмечается, что участники фестиваля назвали креативные индустрии значимым инструментом экономической диверсификации и устойчивого развития. В этом контексте звучит призыв к укреплению сотрудничества между государствами — членами ОИС в сферах цифровых инноваций, предпринимательства, сохранения культурного наследия и ответственного применения новых технологий. Также акцентируется необходимость расширения инновационных финансовых механизмов, включая совместные программы, институциональные партнерства и государственно-частное сотрудничество.

В коммюнике выражается глубокая благодарность Правительству Азербайджана за организацию фестиваля. Особое внимание уделено лидерству Президента Ильхама Алиева в развитии сотрудничества с ОИС, укреплении исламской солидарности и продвижении межкультурного диалога.

В заключение документ выражает уверенность, что Фестиваль культуры ОИС — Бакинская Творческая неделя 2025 открыл новую страницу сотрудничества в сфере креативных индустрий между странами — членами ОИС.

