Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на условиях CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,95 доллара США, или 1,42% и составила 66 долларов США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 0,98 доллара США, или 1,51%, и составила 64,07 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,95 доллара США, или 4,96% и составила 37,35 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,87 доллара США или 1,35% и составила 63,77 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2025 год заложена на уровне 70 долларов.
Bildirilib ki, Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı neftin bir barelinin qiyməti 0,98 dollar və ya 1,51% ucuzlaşaraq 64,07 dollar təşkil edib.