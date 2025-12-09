Утвержден бюджет Госфонда социальной защиты Азербайджана на 2026 год

БАКУ /Trend/ - Законопроект «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год» принят в третьем чтении в Милли Меджлисе.

Как сообщает Trend, законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Общий объем доходов бюджета Фонда на 2026 год прогнозируется в размере 8323,10 млн манатов, что на 705,70 млн манатов, или на 9,26 процента больше утвержденного прогноза на 2025 год. Объем доходов Фонда от взносов обязательного государственного социального страхования на 2026 год составит 6591,10 млн манатов или 79,19 процента от общего объема доходов фонда, что на 593,70 миллиона манатов или 9,90 процента больше утвержденного прогноза на 2025 год.

Из прогноза поступлений от взносов обязательного государственного социального страхования в 2026 году на долю организаций, финансируемых из бюджета, придется 2109,12 миллиона манатов или 32 процента, на долю внебюджетного сектора – 4481,98 миллиона манатов или 68 процентов, что на 73,36 миллиона манатов или 3,60 процента и 520,34 миллиона манатов или 13,13 процента больше утвержденного прогноза на 2025 год.

Поступления от взносов обязательного государственного социального страхования от физических лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством (уплачиваемых за самих индивидуальных предпринимателей, за исключением выплат, связанных с наемными работниками), прогнозируются на уровне 103,5 млн манатов в 2026 году при уровне минимальной заработной платы 400 манатов. Среднемесячная заработная плата, один из основных макроэкономических показателей, используемых для определения прогнозных показателей взносов обязательного государственного социального страхования, по данным, полученным от министерства экономики, составляет 1101,6 маната на 2025 год и 1170,8 маната на 2026 год.

Расходы Фонда на 2026 год прогнозируются в размере 8483,07 млн ​​манатов, что на 806,65 млн манатов или на 10,51% больше утвержденного прогноза на 2025 год. Выплаты населению в следующем году прогнозируются в размере 8196,45 млн манатов или 96,62% от общих расходов Фонда.

Из прогнозируемого объема выплат населению в следующем году 7992,88 млн манатов будут направлены на выплату трудовых пенсий, а 203,57 млн ​​манатов – на выплату пособий, предоставляемых за счет взносов обязательного государственного социального страхования. Прогноз выплат населению на 2026 год составляет 787,51 млн манатов или на 10,63% больше утвержденного прогноза на 2025 год. Расходы на выплату трудовых пенсий на 2026 год составляют 97,52% от выплат населению.

Прогнозный показатель расходов на выплату трудовых пенсий в 2026 году (всего 7992,88 млн манатов) ожидается на уровне 10,85%, что на 782,35 млн манатов больше утвержденного прогнозного показателя на 2025 год.

Согласно официальной информации министерства экономики, с учетом темпа роста номинальной заработной платы в 2025 году на 9,2%, годовая финансовая нагрузка, связанная с индексацией трудовых пенсий в 2026 году, ожидается в размере около 635,59 млн манатов. В случае изменения показателя номинальной заработной платы возможны изменения прогнозируемых показателей расходов на пенсии и некоторые виды пособий, выплачиваемых за счёт взносов обязательного государственного социального страхования. Таким образом, ожидается, что влияние дополнительного изменения темпа роста только на 1 процент только на годовые пенсионные расходы составит около 72 млн манатов.

Отметим, что оставшиеся свободные средства на счетах Государственного фонда социальной защиты (включая аппарат органа (учреждения) и иные структурные подразделения, определяемые соответствующим органом исполнительной власти) будут направлены на финансирование расходов следующего года и (или) на инвестирование органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, в соответствии с Законом «О социальном страховании».