Надежность нефтегазовой инфраструктуры зависит от управления целостностью активов - Полад Рустамов

БАКУ/Trend/ - Надежность поставок и продление срока службы инфраструктуры зависят от эффективного управления целостностью инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор SOCAR Midstream Gas Operations (SOCAR MGO) Полад Рустамов на международной конференции Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference (Целостность активов, коррозия и защитные покрытия), проходящей в Баку

Он подчеркнул, что стратегией компании и правительства является обеспечение высокого качества реализуемых проектов и сохранение репутации стабильного и надежного партнера.

«Надежность - это не только политическая стабильность, наличие ресурсов и подписанные соглашения. С нашей точки зрения, это прежде всего инфраструктура, которая позволяет доставлять энергоресурсы от месторождения до конечного потребителя», - заявил П.Рустамов.

По словам вице-президента, ключевым элементом в обеспечении такой надёжности является управление целостностью инфраструктуры.

Он отметил, что несоблюдение требований своевременного обслуживания и мониторинга может привести к дорогостоящим инцидентам и серьезным последствиям.

«Если мы не заботимся о наших активах вовремя и не применяем надлежащим образом продуманную программу управления целостностью инфраструктуры, стоимость ликвидации последствий может быть значительно выше. Сегодня будут представлены технологии, которые подтверждают важность предотвращения подобных инцидентов», - сказал П.Рустамов.