Обнародован объем операций по картам MasterCard в Азербайджане на конец октября

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец октября текущего года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая платежные карты статистических единиц), было проведено 79,2 миллиона операций на общую сумму 5 миллиардов манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, по сравнению с прошлым годом того же периода, количество операций увеличилось на 9,1 миллиона (13%), тогда как объем вырос на 149 миллионов манатов (3,1%).

В то же время количество операций с картами MasterCard, выпущенными нерезидентными финансовыми институтами, составило 441,2 тысячи, а объем – 45,1 миллиона манатов.

Отметим, что под операциями с резидентными картами понимаются все операции, проведенные с использованием карт, выданных банками и финансовыми организациями, действующими в Азербайджане. Операции с нерезидентными картами - это транзакции, совершенные на территории страны с использованием карт, выпущенных зарубежными финансовыми институтами.