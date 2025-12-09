Продление срока службы старой нефтегазовой инфраструктуры является приоритетом - SOCAR MGO

БАКУ /Trend/ - Для продления срока службы старой нефтегазовой инфраструктуры приоритетным является использование соответствующих технологических решений.

Об этом в интервью Trend сказал главный технический директор SOCAR Midstream Gas Operations (SOCAR MGO) Нариман Мехдиев в рамках мероприятия Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference, прошедшего сегодня в Баку.

По его словам, основной целью мероприятия является объединение специалистов, работающих в нефтегазовом секторе, для обсуждения современных технологических решений, обеспечивающих долгосрочную эксплуатацию существующих платформ.

Н. Мехдиев отметил, что большая часть существующей инфраструктуры уже изношена, и заменить её всю одновременно невозможно.

По его словам, поэтому основной задачей является продление срока службы этой инфраструктуры и более эффективное выполнение операций.

«С некоторыми компаниями, участвующими в этом мероприятии, мы сотрудничаем уже много лет, с некоторыми знакомимся впервые. Есть компании, технологии которых мы планируем использовать в будущем», – добавил он.

Главный технический директор сказал, что эксплуатируются также некоторые нефтегазовые объекты, оставшиеся с советского периода: «Пришло время обновления части этих объектов. В этом контексте инфраструктура либо должна быть модернизирована, либо должны быть предприняты конкретные шаги для продления её срока службы. В настоящее время соответствующие меры уже реализуются».

Н. Мехдиев также отметил, что в новых экспортных нефтяных и газовых трубопроводах Азербайджана профилактические меры против коррозии и других рисков учитываются на стадии проектирования: «Поэтому на таких трубопроводах практически не возникает подобных проблем. Основное внимание уделяется старой инфраструктуре. Если на старой инфраструктуре не будут применяться современные методы, существует риск её более быстрого выхода из строя. В целом проектный срок службы таких объектов составляет 25–30 лет. Однако в течение этого периода трубопроводы и другие объекты должны регулярно обслуживаться. С применением новых технологий возможно ещё больше продлить срок эксплуатации инфраструктуры».