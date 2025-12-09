Военнослужащим с высшим образованием в Азербайджане будут присваивать звание лейтенанта

БАКУ /Trend/ - В период прохождения срочной действительной военной службы военнослужащим с высшим образованием, успешно завершившим курс подготовки офицеров и добровольно поступившим на действительную военную службу офицерского состава, будет присвоено воинское звание "лейтенант".

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в законы «Об утверждении Положения о военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе», которые были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!