На Бакинской Творческой неделе состоялась презентация онлайн-платформы KinoBox: новое окно в кино (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках "Культурного фестиваля ОИС - Бакинская творческая неделя 2025" состоялась презентация онлайн-платформы KinoBox, ставшей одним из самых ожидаемых цифровых проектов в сфере национального кино. Платформа была презентована как современный инструмент, объединяющий азербайджанские фильмы разных эпох и создающий единое пространство для их онлайн-просмотра, сообщает Trend.

Среди гостей были популярные актеры, режиссёры, представители национального кинематографа.

Во время презентации автор проекта, режиссер и продюсер Эльвин Абдулла рассказал, что KinoBox был разработан для того, чтобы сделать отечественное кино доступным для широкой аудитории как в Азербайджане, так и за рубежом. Участникам продемонстрировали интерфейс-платформу, её основные разделы и функциональные возможности.

В ходе выступления было отмечено, что KinoBox собрал в себе коллекцию фильмов — от классики азербайджанского кинематографа до новейших релизов и авторских работ. Команда проекта подчеркнула, что сервис был создан не только как стриминговая площадка, но и как важный культурный архив, сохраняющий наследие национального кино.

Также были озвучены ключевые преимущества платформы: удобная система поиска, возможность просмотра в высоком качестве, гибкая модель доступа к контенту и потенциальная интеграция с международными площадками. Было отмечено, что проект был реализован при поддержке институтов, работающих над развитием творческих индустрий страны.

Презентация сопровождалась демонстрацией фрагментов фильмов, уже размещённых на KinoBox, что позволило гостям увидеть, как будет функционировать платформа на практике. Публика высоко оценила потенциал сервиса, отметив его значение для продвижения азербайджанского кино на глобальном уровне.

Лица, принявшие участие в реализации проекта, а также успешные представители национального кино, были отмечены почетными дипломами. Ведущим мероприятия был актер Азер Айдемир.