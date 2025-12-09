Назван объем средств, выделенных на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целом с 2020 года, включая 2026 год, на восстановление освобожденных от оккупации территорий из бюджета выделено более 25 миллиардов манатов (3,5 миллиарда манатов в 2026 году).

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе обсуждения законопроектов входящих в пакет государственного бюджета на 2026 год, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

«Большая часть этих средств направляется на инфраструктурные проекты, добавленная стоимость которых для нашей экономики, как ожидается, будет создана в среднесрочной и долгосрочной перспективе», - сказал он.