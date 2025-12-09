США поддерживают сотрудничество с Азербайджаном в области передовых технологий в космической отрасли – посольство

БАКУ /Trend/ - США, обладающие одной из ведущих в мире космических программ, известной своими инновациями и передовыми достижениями, с гордостью поддерживают дальнейшее укрепление американо-азербайджанского сотрудничества в области космоса, STEM-образования и передовых технологий, тем самым способствуя подготовке нового поколения ученых и инженеров.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в социальных сетях.

"Мы выражаем искренние поздравления с успешным запуском на орбиту спутника «Победа Азербайджана», разработанного студентами, с помощью ракеты SpaceX Falcon9. Спутник «PocketQube», разработанный студентами Космической академии при «Азеркосмосе», является ярким свидетельством их высоких технических навыков, инновационного мышления и непоколебимой преданности делу", — говорится в публикации.

