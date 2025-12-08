Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: У нас достаточно большой энергетический потенциал

Политика Материалы 8 декабря 2025 19:39 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
БРАТИСЛАВА /Trend/ - Преимущество Азербайджана в том, что у нас достаточно большой энергетический потенциал.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Глава государства отметил, что сегодня неиспользованный в Азербайджане энергетический потенциал составляет около двух гигаватт, и в предстоящие пять лет он будет доведен до восьми гигаватт. «Конечно, энергоисточники являются одним из основных факторов для функционирования искусственного интеллекта и дата-центров», - добавил Президент Азербайджана.

