Разрабатывается законодательная и регулятивная база финансирования цепочки поставок — ЦБА

БАКУ /Trend/ - В настоящее время разрабатывается законодательная и регулятивная база в контексте финансирования цепочки поставок.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Центрального банка Азербайджана Мушфиг Керимов на "Таможенном бизнес-форуме 2025: Диалог и доверие", проходящем в Баку.

По его словам, Центральный банк принимает соответствующие меры для финансирования цепочки поставок, созданию систем исламского банкинга и кредитного рейтинга. "Реализуя указанные инициативы, Центральный банк ставит перед собой ряд целей. Основой этих целей является повышение финансовой доступности и снижение стоимости средств.

Для эффективного выполнения этих работ Центральный банк намерен проводить работу в двух направлениях. Первое – увеличение количества источников финансирования. Для этого планируется создать соответствующую нормативно-правовую базу. Ещё один вопрос - интеграция с другими государственными органами и повышение прозрачности за счет цифровизации. В настоящее время разрабатывается законодательная и нормативная база в сфере финансирования цепочки поставок", - сказал М. Керимов.

В то же время , по его словам, Центральный банк внедрил национальный механизм кредитного рейтинга. "Работа в этом направлении продолжается. Этот механизм включает в себя механизмы, применяемые ведущими международными рейтинговыми системами. Данный механизм повысит прозрачность в секторе и, как следствие, приведет к снижению кредитного риска. Это, в конечном итоге, приведет к снижению процентных ставок", — подчеркнул представитель ЦБА.

