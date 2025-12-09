Меняется срок представления Кабмином Азербайджана отчета Милли Меджлису

БАКУ /Trend/ - Меняется срок представления Кабинетом министров отчета Милли Меджлису.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашёл отражение в проекте Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон «О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса Азербайджанской Республики решать вопрос доверия Кабинету министров Азербайджанской Республики», который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, Кабинет министров ежегодно отчитывается о своей деятельности на пятом заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

Согласно проекту, Кабинет министров ежегодно до 31 марта отчитывается о своей деятельности на весенней сессии Милли Меджлиса.

Проект конституционного закона был принят вторым голосованием после обсуждений. Первое голосование состоялось на весенней сессии Милли Меджлиса 2025 года.

Аналогичная поправка была также предложена в закон «Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики».

Законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.