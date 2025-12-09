Для управления мопедом в Азербайджане потребуется получение водительских прав

БАКУ /Trend/ - Для управления мопедом потребуется получение водительских прав, а мопеды будут зарегистрированы и учтены государством.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О дорожном движении", который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, право управления мопедом будет осуществляться на основании водительских прав категории "А1".

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

